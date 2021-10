Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandstiftung

Jena (ots)

In der Nacht zum Samstag zündeten unbekannte Täter in einem Durchgang zwischen den Wohnblöcken in der Fritz-Ritter-Straße in Jena eine für die Grobmüllabholung stehende Couch an. Durch das schnelle Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand frühzeitig gelöscht werden ohne dass jemand verletzt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen zum Sachverhalt unter 03641-810.

