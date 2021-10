Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfälle mit Radfahrern - tragt Helme!

Jena (ots)

Am Freitag ereigneten sich in Jena zwei Verkehrsunfälle mit beteiligten Radfahrern. Ein Unfall in der Winzerlaer Straße und der zweite im Bibliotheksweg. Beide Radfahrer, eine 27-jährige Frau und ein 30-jährige Mann, trugen jeweils keinen Helm und wurden durch die Unfallgeschehen nur durch unfassbares Glück nicht schwerer verletzt. Bei beiden Radfahrern reichte eine ambulante Behandlung im Uniklinikum aus. Die Polizei weist darauf hin, beim Radfahren einen geeigneten Helm zu tragen - beide Unfälle hätten auch anders ausgehen können!

