Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrugsversuch mit Armbanduhr

Apolda (ots)

Am Samstag, 02.10.2021 fuhr ein 61-jähriger Apoldaer mit seinem Pkw auf der B87 aus Apolda kommend in Richtung Eckartsberga. In der Senke an der Poche winkte ihn eine männliche Person aus dem fließenden Verkehr auf einem Parkplatz eines Restaurants. Da der Pkw-Führer der Annahme war, dass der Winkende Hilfe benötigte, folgte er dem Winken. Auf dem Parkplatz fragte der, sich als polnischer Staatsbürger ausweisende, Mann den Apoldaer nach Geld. Als Pfand bot er diesem seine goldene Armbanduhr an, welche er am Folgetag zurücktauschen würde.

Der belesene und gut informierte Apoldaer kannte diese Betrugsmasche und lehnte jegliche Geldzahlung ab. Anschließend fuhr er davon.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell