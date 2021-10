Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Unfall leicht verletzt

Weimar (ots)

Am Samstagmittag ereignete sich in der Moskauer Straße ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Hierbei befuhr ein 30-Jähriger gefolgt von einem 50-Jährigen die Moskauer Straße aus der Kaunaser Straße kommend. Dahinter fuhr eine 30-jährige Fahrzeugführerin. Die ersten beiden Fahrzeuge mussten verkehrsbedingt bremsen. Dies merkte die 30-Jährige zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht wurde das Fahrzeug des 50-Jährigen auf das des 30-Jährigen geschoben. Diese beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten in einem Klinikum versorgt werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

