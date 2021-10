Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kleinunfall mit Verkehrszeichen

Apolda (ots)

Am Samstag, 02.10.2021 befuhr ein 20-Jähriger mit einem Pkw in Apolda den Heidenberg in Richtung Viadukt als nach seinen Angaben plötzlich etwas im Fahrzeug herunterfiel und er erschrak. Dadurch verlor er kurzzeitig die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Straße ab und überfuhr ein Verkehrszeichen, welches vollständig zerstört wurde. Am Pkw entstand ebenfalls erheblicher Sachschaden in Höhe von 2.000 EUR. Welcher Gegenstand im Fahrzeug heruntergefallen ist, konnte der junge Mann nicht sagen.

