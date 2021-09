Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen zu Körperverletzung gesucht

Apolda (ots)

In der Carolinenstraße in Apolda kam es am 27.09.2021, gegen 14:00 Uhr zu einer Körperverletzung mit anschließendem Diebstahl zum Nachteil des Geschädigten. Der 41jährige Täter sah den geschädigten 42jährigen am Tatort auf einer Mauer sitzen und griff diesen offenbar von hinten mittels Fußtritten an. In der Folge fiel diesem sein Handy aus der Hand, was der Täter ausnutzte, um es zu entwenden, ehe er in das haltende Fahrzeug geführt von seiner Freundin einstieg und davon fuhr. Dies wurde von Zeugen so beobachtet. Der Täter konnte bislang nicht befragt werden und der Geschädigte selbst lehnt jede Zusammenarbeit mit der Polizei ab und sei überdies unverletzt. Es werden nunmehr weitere Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können - Meldungen bitte unter 03644/541-0.

