Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht

Weimar (ots)

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Zöllnerstraße. Der Fahrer eines Pkw BMW parkte sein Fahrzeug am 27.09.2021 ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden an seinem Fahrzeug fest. Bis auf weißen Fremdlack gab es keine Hinweise auf den Verursacher. Dieser verließ pflichtwidrig die Unfallstelle.

