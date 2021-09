Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfallflucht

Weimar (ots)

Am 27.09.2021 gegen 22:00 Uhr hörte ein Anwohner der Rudolstädter Straße in Blankenhain einen lauten Knall. Als er nachschaute, sah er eine umgestürzte, noch leuchtende Straßenlaterne auf dem Gehweg liegen. Vermutlich hatte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken die Laterne übersehen und ist dagegen gefahren. Die Laterne brach in einer Höhe von 65 cm ab und fiel auf den Fußweg. Durch die Feuerwehr wurde die Gefahrenstelle beseitigt. Derzeit gibt es keine Hinweise auf den Verursacher.

