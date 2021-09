Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl

Weimar (ots)

Am 28.09.2021 gegen 04:00 Uhr wurde die Polizei durch Mitarbeiter einer Tankstelle in Bad Berka informiert, dass durch unbekannte Täter die Waschanlage aufgebrochen und aus derm Staubsaugeranlage das Münzgeld entwendet wurde. Die eingesetzten Beamten prüften bei der Anfahrt gleich eine weitere Tankstelle in Bad Berka. Auch hier wurden im Bereich der Waschanlage die Kassetten des Staubsaugers und des Kärchers aufgebrochen. Die Höhe des entwendeten Geldbetrages ist derzeit noch nicht bekannt. Die Videoaufnahmen der Tankstellen wurden gesichert und müssen noch ausgewertet werden. In einem Fall ist gegen 02:50 Uhr eine Person zu sehen.

