Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall mit Motorradfahrer, der war nicht versichert

Geschwenda (ots)

Am Freitagabend kam es gegen 20:30 Uhr in der Geraberger Straße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 42-jähriger Skodafahrer wollte nach links in die "Neue Sorge" abbiegen und übersah hierbei den entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 22-jährigen Kradfahrer. Es kam zu Zusammenstoß beider Fahrzeuge, der Kradfahrer stürtze, verletzte sich hierbei und wurde später ins Krankenhaus gebracht. Wie sich später herausstellte, war das Krad als Vollcross-Motorrad nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen und auch nicht versichert. Zudem hatte der 22-Jährige auch keine Fahrerlaubnis. Somit hat er sich nicht nur einen Krankenhausaufenthalt, sondern auch noch mehrere Anzeigen eingehandelt. (ef)

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