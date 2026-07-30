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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Verkehrsunfall auf der A 46 mit 5 beteiligten Pkw.

Wuppertal (ots)

Am Donnerstag den 30.07.2026 um 12:35Uhr wurde die Feuerwehr Wuppertal zu einem Verkehrsunfall auf die BAB 46 zwischen Wuppertal Wichlinghausen und Wuppertal Oberbarmen in Fahrtrichtung Dortmund gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr Wuppertal hatten alle beteiligten Personen ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen. Es waren 5 Pkw an den Unfall beteiligt. Insgesamt wurden 4 Personen durch den Rettungsdienst untersucht. Drei der vier Personen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Durch die Baustelle im Bereich der Einsatzstelle mussten einige Einsatzfahrzeuge über die Fahrspur in Richtung Düsseldorf zur Einsatzstelle anfahren. Dadurch musste für einen kurzen Zeitraum die Autobahn in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Eingesetzt waren Kräfte der Feuerwachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Leitstelle
Telefon: 0202-563 1111
E-Mail: leitstelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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