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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad entwendet

Arnstadt (ots)

Am Freitag gegen 11.00 Uhr wurde ein, vor einem Einkaufsmarkt in der Turnvater-Jahn-Straße angeschlossenes, Fahrrad durch bislang unbekannte Täter entwendet. Das circa 3200 Euro teure Fahrrad wurde wie folgt beschrieben: "Focus Jam 6.9" in grau, 29 Zoll, dunkelblaue Griffe, schwarzer Sattel mit weißer Aufschrift "VELO", Federgabel der Marke Fox, Aufkleber "Ride or die" und "#irideobh", breiter Vorderreifen. Personen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrades geben können, werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt-Ilmenau (Bezugsnummer 0186028/2026) zu melden. (mla)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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