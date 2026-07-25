LPI-GTH: Fahrrad entwendet

Ilmenau OT Stützerbach (Ilm-Kreis) (ots) - Im Zeitraum vom 22.07.2026, 17.30 Uhr bis zum 24.07.2026, 13.25 Uhr gelangten bislang unbekannte Täter auf das Gelände des Naturbades in der Taubachstraße. Dort versuchten sie zunächst die Tür des Imbisses gewaltsam zu öffnen. Als dies misslang, brachen sie eine andere Tür auf. Aus dem Gebäude entwendeten sie Wechselgeld und Getränke im Gesamtwert von rund elf Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt 5000 Euro ...

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