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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug entwendet

Ilmenau (ots)

Ein auf einem Parkplatz eines Möbelgeschäftes in der Erfurter Straße geparkter roter Audi 80 Oldtimer wurde gestern entwendet. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr. Der Wert des Beutegutes beträgt circa 25.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0185327/2026) entgegen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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