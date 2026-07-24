LPI-GTH: Fahrzeug entwendet

Nazza (Wartburgkreis) (ots) - Eine 44-jährige Fahrerin eines Skoda befuhr gestern Nachmittag die L1016 in Richtung Mihla. Dabei beabsichtigte die Frau ein vorausfahrendes Wohnmobil zu überholen und übersah dabei offenbar einen sich bereits im Überholvorgang befindlichen 69-jährigen Dacia-Fahrer. Es kam zur seitlichen Kollision woraufhin der Dacia nach links in den Straßengraben geriet und fortfolgend auf der Fahrbahn wieder zum Stehen kam. An beiden Fahrzeugen entstand ...

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