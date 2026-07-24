LPI-GTH: Fahrzeug entwendet
Ilmenau (ots)
Ein auf einem Parkplatz eines Möbelgeschäftes in der Erfurter Straße geparkter roter Audi 80 Oldtimer wurde gestern entwendet. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 15.00 Uhr. Der Wert des Beutegutes beträgt circa 25.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0185327/2026) entgegen. (jd)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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