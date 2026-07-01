Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem

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Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Seit gestern Abend wird der 30 Jahre alte Marc Hensel vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich auch im Raum Hessen aufhält. Herr Hensel kann wie folgt beschrieben werden:

- ca. 185 cm groß - 85 kg schwer - kurze dunkle Haare - trägt vermutlich graue Jogging Hose der Marke Bruno Banani und ein T-Shirt - führt vermutlich einen Rucksack der Marke Nike (Camouflage-Optik) mit sich

Wer hat Marc Hensel gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (ah)

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