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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Jugendlichen

Eisenach (ots)

Seit dem 22. Mai 2026 fahndet die Polizei öffentlich nach dem 16-jährigen Jan Kamjan Daliri (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6279999). Noch immer werden Personen, die den Jugendlichen in der Zeit ab dem 20. Mai 2026 gesehen haben, gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 oder jeder anderen Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0124344/2026 in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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  • 02.06.2026 – 13:00

    LPI-GTH: Sachbeschädigung

    Tambach-Dietharz (Landkreis Gotha) (ots) - Einen Holzpavillon im Bereich der "Ochsenwiese" beschädigten ein oder mehrere unbekannte Personen. In der Zeit zwischen dem 22. Mai und 29. Mai, 10.00 Uhr wurde der Schaden in Höhe von ungefähr 300 Euro verursacht. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Sachverhalt getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0135732/2026) in Verbindung zu setzen. (jd) ...

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  • 02.06.2026 – 13:00

    LPI-GTH: Zeugen gesucht

    Gotha (Landkreis Gotha) (ots) - Im Zeitraum vom 29.05.2026, 15.00 Uhr, bis 01.06.2026, 05.50 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in einen Rohbau in der Mühlhäuser Straße ein. Der oder die Unbekannten entwendeten Kupferkabel. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Wie viele Kupferkabel tatsächlich entwendet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer ...

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