LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Jugendlichen
Eisenach (ots)
Seit dem 22. Mai 2026 fahndet die Polizei öffentlich nach dem 16-jährigen Jan Kamjan Daliri (ots: http://presseportal.de/blaulicht/pm/126721/6279999). Noch immer werden Personen, die den Jugendlichen in der Zeit ab dem 20. Mai 2026 gesehen haben, gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 oder jeder anderen Polizeidienststelle unter Angabe der Bezugsnummer 0124344/2026 in Verbindung zu setzen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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