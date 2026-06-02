LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Jugendlichen

Gotha (Landkreis Gotha) (ots) - Im Zeitraum vom 29.05.2026, 15.00 Uhr, bis 01.06.2026, 05.50 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in einen Rohbau in der Mühlhäuser Straße ein. Der oder die Unbekannten entwendeten Kupferkabel. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Wie viele Kupferkabel tatsächlich entwendet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer ...

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