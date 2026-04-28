POL-PPRP: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 17-Jähriger

Ludwigshafen (ots) - Seit Dienstag, 28.04.2026, wird eine 17-Jährige vermisst. Sie ist aus dem St. Annastift Krankenhaus in Ludwigshafen abgängig. Zuletzt wurde die Vermisste dort gegen 09:00 Uhr gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die 17-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die ...

mehr