Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geldbörse entwendet

Gotha (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag hat ein unbekannter Täter in Gotha, Georg-Herwegh-Straße 10 aus einem unverschlossenen Pkw die Geldbörse des Eigentümers entwendet. Ein ähnlicher Sachverhalt ereignete ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag im Ahornweg in Siebleben einem Ortsteil von Gotha. In beiden Fällen wurden durch den Täter diverse Dokumente, Bankkarten und Bargeld erbeutet. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei alle Fahrzeugbesitzer auf den ordnungsgemäßen Verschluss ihrer Fahrzeug Acht zu geben. Zudem sollten keinerlei Wertgegenstände, für jedermann von außen gut sichtbar, im Fahrzeug verbleiben. Die Täter scheuen sich auch nicht, die Scheiben von Pkw's einzuschlagen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Diebstähle haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. (ri)

