LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet

Ilmenau (ots) - Am 30. November 2024, gegen 08.00 Uhr, war eine 51-Jährige fußläufig in der Mittelstraße unterwegs als sich plötzlich ein Hund (altdeutscher Schäferhund, schwarz/braunes Fell) eines Fußgängers löste und die Frau biss. In der weiteren Folge rannte der Hund zu dem Fußgänger zurück, welcher sich anschließend entfernte. Der Fußgänger kann wie folgt beschrieben werden: -männlich -ungefähr ...

