Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Außer Rand und Band

Gierstädt / LK Gotha (ots)

Einem 47jährigen Hotelgast in Gierstädt stieg der Alkoholkonsum derartig zu Kopf, dass er sich in keinster Weise mehr im Griff hatte. Er zerstörte einiges an Mobiliar und Dekorationsgegenständen. Zudem griff er die Angestellten körperlich an und beleidigte sie unentwegt. Selbst die herbeigerufenen Polizeibeamten hatten ihre liebe Mühe mit dem "Gast". Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR. (ri)

