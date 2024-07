Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Arnstadt (ots)

Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Krappgartenstraße/ Turnvater-Jahn-Straße. Ein 83-jähriger Fahrer eines BMW befuhr die Krappgartenstraße und beabsichtigte geradeaus weiterzufahren. Gleichzeitig fuhr ein 59-jähriger Fahrer eines Skoda auf der Turnvater-Jahn-Straße in Richtung Krankenhaus. Der 83-Jährige missachtete offenbar die Vorfahrt, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Der Skoda wurde dadurch an einen Baum geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Fahrzeugführer wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (jd)

