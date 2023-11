Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Pkw zerkratzt

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Zu zwei Tatorten, an denen Pkw zerkratzt wurden, wurde die Polizei Gotha am Samstag gerufen. Zunächst wurden in der Franz-Mehring-Straße zwei Pkw, ein Nissan und ein Opel, gemeldet, bei denen der Lack mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt wurde. Hierbei entstand Sachschaden von über Tausend Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 23.11.2023, 18.00 Uhr und dem 24.11.2023, 15.00 Uhr. Ebenfalls zerkratzten Lack konnte an einem Pkw Audi in der Schnepfenthaler Straße festgestelllt werden. Hier entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hierbei liegt der Tatzeitraum am Samstag in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 18.45 Uhr. Hinweise zur Tatbegehung oder zum Täter nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0308360/2023 oder 0308497/2023 entgegen. (av)

