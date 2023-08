Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Ilmenau (ots)

Heute Morgen, gegen 07.35 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der K56 zwischen Manebach und Stützerbach. Eine Fahrerin eines Yamaha Mopeds fuhr, gemeinsam mit ihrer Sozia (16 Jahre), von Richtung "Auerhahn" in Richtung "Gabelbach". Auf einer langen Geraden beabsichtigte sie offenbar zwei vorausfahrende Krafträder zu überholen. Dabei geriet sie in einen entgegenkommenden VW und kam zu Fall. Hierbei wurden die beiden Frauen schwerstverletzt und kamen mit einem Rettungshubschrauber bzw. einem Krankenwagen in ein Krankenhaus. Durch die Kollision kam außerdem ein weiterer 16-jähriger Mopedfahrer (Simson Moped) zu Fall und wurde leicht verletzt. An dem VW sowie den Krafträdern entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe, diese mussten abgeschleppt werden. Zur Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße ist derzeit noch voll gesperrt. (jd)

