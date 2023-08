LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Ilm-Kreis (ots) - Die Beamten der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau führten Verkehrskontrollen im Schutzbereich durch. Am Abend des 17. August wurde ein 38-jähriger Radfahrer in der Ichtershäuser Straße in Arnstadt festgestellt, bei welchem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 2,4 Promille zeigte. Weiterhin wurde ein 32-jähriger Fahrer eines Skoda in der Bücheloher Straße in Ilmenau kontrolliert. Hier wurde ein Atemalkoholwert von rund 1,0 Promille festgestellt. ...

