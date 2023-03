Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Geschäftshaus- Zeugensuche

Eisenach (ots)

In der Zeit zwischen gestern 20.00 Uhr und heute 05.50 Uhr drangen ein oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam in ein Geschäftshaus in der Johannisstraße ein. Der oder die Täter verursachten unter anderem Beschädigungen an Türen sowie Glasvitrinen. Entwendet wurden in der weiteren Folge E-Zigaretten sowie Liquids. Die Höhe des Beuteschadens ist Bestandteil der Ermittlungen. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 077359/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell