Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstähle aus Zigarettenautomaten- Zeugensuche

Landkreis Gotha (ots)

Am zurückliegenden Wochenende wurden der Gothaer Polizei drei Diebstähle aus Zigarettenautomaten gemeldet. In allen Sachverhalten wurden die Automaten gewaltsam geöffnet und Bargeld sowie Tabakwaren entwendet. Die angegriffenen Automaten befanden sich in der Hauptstraße in Tonna (Bezugsnummer: 0311403/2022), in der Hauptstraße in Ballstädt (Bezugsnummer: 0311404/2022) und in der Langen Straße in Dachwig (Bezugsnummer: 0311405/2022). Die Tatzeiten liegen zwischen dem 16. Dezember, 13.00 Uhr und dem 17. Dezember, 14.30 Uhr. Der Wert des Beutegutes liegt im vierstelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter 03621-781124 unter Angabe der jeweiligen Bezugsnummer entgegengenommen. (jd)

