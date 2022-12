LPI-GTH: Berauscht

Gotha (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte brachen in ein in der Oststraße gelegenes Küchenstudio ein. Offenbar öffneten der oder die Täter gewaltsam eine Seitentür um in das Gebäudeinnere zu gelangen. Anschließend wurde unter anderem Bürobedarf entwendet. In der weiteren Folge versuchten der oder die unbekannten Personen augenscheinlich in weitere in dem Gebäude befindliche Geschäftsstellen einzudringen, was ...

mehr