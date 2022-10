LPI-GTH: Ermittlungen nach Körperverletzungen

Eisenach (ots) - Gegen 06.15 Uhr kam es heute Morgen zu einem Verkehrsunfall in der Müllerstraße. Die 58 Jahre alte Fahrerin eines KIA kollidierte im Bereich der dortigen Unterführung mit einem querenden Fahrradfahrer. Dieser stürzte, stand wieder auf und fuhr in Richtung Clemensstraße davon. Am KIA entstanden unfallbedingte Sachschäden. Der Unbekannte war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs und trug eine dunkle ...

mehr