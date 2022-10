Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsdelikte

Eisenach (ots)

In der zurückliegenden Nacht führte die Polizei Eisenach Verkehrskontrollen im Stadtgebiet durch. Bei einem in der Mühlhäuser Straße kontrollierten 36-jährigen Fahrer eines Kia reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Gegen 04.50 Uhr kontrollierten die Beamten einen 25-jährigen Fahrer eines Mercedes in der Kasseler Straße. Ein Drogenvortest reagierte in diesem Fall positiv auf den Konsum von Cannabis. In beiden Fällen wurde die Weiterfahrt unterbunden und die Fahrzeugführer zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Den Männern droht ein erhebliches Bußgeld sowie Fahrverbot. (jd)

