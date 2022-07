LPI-GTH: PKW zerkratzt

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Ein derzeit Unbekannter versuchte gestern Morgen, gegen 09.15 Uhr in einen Bungalow bzw. eine Garage in Schmerbach "Am Erlich" einzudringen und einen Diebstahl zu begehen. Der Eigentümer nahm den Einbruch jedoch wahr und verscheute den potentiellen Dieb. Anschließend flüchtete er mit einem dunklen Fahrrad in Richtung Seebach. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: 15-16 Jahre alt und schlank. Er trug dunkle Bekleidung sowie ...

