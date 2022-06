LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis und Besitz von Betäubungsmitteln

Gotha (ots) - Am 17.06.2022 gegen 20:45 Uhr überfiel eine komplett schwarz gekleidete Person die Tankstelle in der Puschkinstraße von Gotha. Der unbekannte Täter erbeutete eine unbestimmte Menge an Bargeld. Im Verlauf der Tathandlung verletzte der Unbekannte eine Kassiererin der Tankstelle leicht, weil er ihr eine reizende Substanz ins Gesicht sprühte. Die Polizei Gotha sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche am Freitagabend gegen 20:45 Uhr im Bereich der ...

mehr