Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Zustellerfahrzeug- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

Am gestrigen Nachmittag zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr belieferten Paketzusteller einen Haushalt in der Herderstraße. Während die Zusteller das Paket in die Wohnung trugen, gelangten ein oder mehrere Unbekannte in die Fahrerkabine des Fahrzeuges und entwendeten unter anderem eine Handtasche und Bargeld. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0131414/2022) entgegen. (jd)

