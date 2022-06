Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

Am 01.06.2022 ereignete sich gegen 15.20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Sülzenbrücken und Haarhausen. Eine 32-Jährige war mit ihrem Hyundai in Richtung Haarhausen unterwegs, als eine unbekannte Fahrradfahrerin im Bereich der Einmündung eines Feldweges plötzlich die Fahrbahn querte. Die Autofahrerin leitete eine Gefahrenbremsung ein, konnte eine Kollision jedoch nicht verhindern. Die Radfahrerin kam hierdurch zu Fall. Sie gab an nicht verletzt worden zu sein und verließ ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten den Unfallort. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Die beteiligte Zweiradfahrerin kann folgend beschrieben werden: ca. 60 Jahre, normale Statur, türkisfarbene Jacke, Fahrradhelm, dunkle kurze Haare. Sie war zudem in Begleitung eines gleichaltrigen Mannes. Die Identität der Fahrradfahrerin ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Hinweise hierzu nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0130064/2022) entgegen. (db)

