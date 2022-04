LPI-GTH: Berauscht

Gotha (ots) - Im Zeitraum vom 05. April, 19.00 Uhr bis 06. April, 06.45 Uhr betraten bislang unbekannte Täter widerrechtlich Büroräume in einem Mehrfamilienhaus in der Uelleber Straße. Der oder die Unbekannten hebelten ein Fenster auf, um in das Büro zu gelangen, aus diesen wurden unter anderem Bargeld und Laptops entwendet. Neben dem Beuteschaden verursachten die Täter außerdem einen Sachschaden von rund 500 Euro. ...

