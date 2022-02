Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

Eisenach/Gospenroda (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitagabend wurden an gleich mehreren Standorten Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei schlugen sowohl der Drogenvortest, als auch der Test der Alkoholkonzentration der Atemluft eines 16-Jährigen Fahrzeugführers eines Leichtkraftrades an. Neben einem positiven Drogentest konnte eine 33-Jährige in Eisenach keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

