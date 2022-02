Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen und hohen Sachschaden verursacht

Liebenstein, Hauptstraße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, den 11.02.2022 gegen 14:50 Uhr befuhr eine 52-jährige mit ihrem VW-Taxi die Hauptstraße aus Rtg. Plaue kommend in Richtung Gräfenroda. Hier kam sie auf Höhe der Hausnummer 3 aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Gartenzaun und kam auf der Grünfläche eines Gartengrundstücks zum Stehen. Alle vier Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der am Fahrzeug sowie an beiden Grundstücken entstandene Sachschaden wurde mit insgesamt 49000,-EUR angegeben. Der VW musste von der Unfallstelle geborgen werden. Gegen die 52-jährige Unfallverursacherin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

(sg)

