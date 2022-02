Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht am Steuer

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag gegen 12.45 Uhr wurde in Treffurt in der Straße Unterm Weiher ein Toyota einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Fahrer wurden Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel festgestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Daher wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme durchgeführt. Sollte die gerichtsmedizinische Untersuchung den Anfangsverdacht bestätigen, muss der 22-Jährige mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem empfindlichen Bußgeld rechnen. (tr)

