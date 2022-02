Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsgefährdung

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Gestern, gegen 19.45 Uhr fuhr ein 80-jähriger Mann auf der B250 aus Wanfried kommend in Richtung Treffurt. Hierbei missachtete der Fahrzeugführer durchgängig das Rechtsfahrgebot und befuhr die Gegenfahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden mussten mehrere Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen ausweichen. Nach eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten der Polizei Eisenach den Mann schlafend in seinem Fahrzeug auffinden. In der Folge wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (jd)

