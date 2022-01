Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

In den späten Abendstunden des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B84. Hierbei fuhr eine 23-jährige Fahrerin eines VW gegen 23.20 Uhr von Förtha kommend in Richtung Eisenach, kam in einer Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Es entstand unfallbedingter Sachschaden, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es wurde niemand verletzt. (jd)

