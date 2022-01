Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddiebstahl noch am selben Tag geklärt

Creuzburg (ots)

Am Freitag wurde in Creuburg der Diebstahl eines Fahrrades gemeldet. Der Dieb beachtete aber nicht, dass er bei seiner Handlung durch eine Kamera aufgenommen wurde. Durch die Auswertung der Aufnahme konnte der Dieb ermittelt und an seiner Wohnanschrift samt dem Fahrrad festgestellt werden. Der 23 jährige Mann gab die Tat zu und muss sich nun wegen Diebstahl verantworten. Das Fahrrad wurde wieder an den Eigentümer übergeben. (anh)

