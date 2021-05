Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Radfahrer gestürzt

Lahr (ots)

Am Freitagmorgen kam kurz vor 8 Uhr ein Radfahrer, nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei, alleinbeteiligt in der Tiergartenstraße zu Fall und musste daraufhin verletzt in eine Klinik gebracht werden. Mutmaßlich hatte vor dem Sturz aus bislang unbekannten Gründen einen Ampelmasten gestreift. /ag

