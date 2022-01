Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss mit falschen Kennzeichen unterwegs

Laucha - Landkreis Gotha (ots)

Beamten der Gothaer Polizei kam am frühen Sonntagmorgen in der Gewerbestraße ein Pkw Ford verdächtig vor, so dass sie eine Verkehrskontrolle durchführten. Dabei stellten sie fest, dass das Fahrzeug nicht zugelassen war und zudem falsche Kennzeichen angebracht waren. Der dazugehörige Fahrer, ein 43-jähriger Mann, stand unter Drogeneinfluss und wollte von der Kontrollstelle flüchten, als im Fahrzeug noch ca. 10 Gramm Heroin aufgefunden wurden. Die Flucht konnte unterbunden werden. Im Anschluss wurde mit ihm eine Blutentnahme zu Beweiszwecken in einem Krankenhaus durchgeführt. Nach weiteren polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeidienststelle konnte der Mann diese im Laufe des Tages wieder verlassen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (av)

