Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Diebstahl aus Keller

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Im Zeitraum zwischen dem Jahreswechsel und dem 22. Januar 2022 versuchte ein noch unbekannter Täter in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Clara-Zetkin-Straße gewaltsam einzudringen, was aber misslang. Es entstand lediglich ein Sachschaden von ca. 20 Euro an der Tür. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Gotha unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0018211/2022 entgegen. (av)

