Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Im Zeitraum vom 01. September 2021 bis zum 22. Januar 2022 versuchte ein noch unbekannter Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hohenlohestraße gewaltsam einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Durch die Polizei in Gotha wurden Ermittlungen zum Täter und zum Tathergang aufgenommen. (av)

