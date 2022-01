Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Gräfinau-Angstedt (ots)

Sonntagnacht gegen 02.50 Uhr brachen drei bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Alte Gehrener Straße in Gräfinau-Angstedt auf. Hierzu flexten sie die Verschlussbügel durch und hebelten den Autoamten auf, um an ihr Beutegut zu gelangen. Die Höhe des erbeuteten Bargeldes und der Zigaretten ist bisher nicht bekannt. Am Zigarettenautomaten entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1000,- Euro. Die Täter flüchteten im Anschluss in bisher unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können (Bezugsnummer 0006335/2022). (dl)

