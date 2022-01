Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw von Straße abgekommen

Herschdorf (ots)

Am Samstag kam es in den Mittagstunden zu einem Verkehrsunfall auf der L1144 zwischen Allersdorf und Herschdorf. Ein 41-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr die Landstraße aus Allersdorf kommend in Richtung und geriet in einer Linkskurve in die Bankette und verlor in der Folge die Kontrolle über das Fahrzeug. Im weiteren Verlauf streifte das Fahrzeug einen neben der Fahrbahn befindlichen Baum und kam schließlich an einem weiteren Baum zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 6000,- Euro. Der 41-jährige Fahrer wurde durch den Unfall nicht verletzt. Zur Bergung des Fahrzeuges wurde ein Abschleppunternehmen angefordert. (dl)

