Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Einkaufsmarkt - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Zu einem versuchten Einbruch kam es am Freitagabend, um 22:43 Uhr, in einen Einkaufsmarkt in der Johann-Friedrich-Böttger-Straße. Hierbei versuchten der oder die unbekannten Diebe die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Nach Auslösen des Einbruchalarms ließen sie vermutlich von der Tat ab und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ilmenau, unter Nennung der Bezugsnummer 0005868/2022.(rk)

