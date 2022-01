Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf

Waltershausen (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Waltershausen, Puschkinstraße 4 das Objekt der Autobahnpolizeistation mit grüner Farbe beschmiert. Auf einer Fläche von ca. 150 cm x 300 cm wurde ein Schriftzug aufgesprüht. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Bearbeitungsnummer: 0005955. (as)

