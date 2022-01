Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall auf winterglatter Fahrbahn

Neustadt am Rennsteig (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr kam es auf der L1137 zwischen Kahlert und Neustadt am Rennsteig zu einem Verkehrsunfall. Ein 26-Jähriger befuhr mit seinem Nissan die L1137 aus Kahlert kommend in Richtung Neustadt und kam in einer Linkskurve auf Grund von Glätte und Wind von der Fahrbahn ab, rutschte in den Straßengraben und überschlug sich. Am Nissan entstand wirtschaftlicher Totalsachschaden. Der junge Fahrzeugführer wurde durch den Unfall glücklicher Weise nicht verletzt. (dl)

