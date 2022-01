Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Berauscht am Steuer

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle wurde am Samstag um 04.40 Uhr ein Dacia in der Friedhofstraße in Eisenach gestoppt. Beim Fahrer wurden Anzeichen für den Einfluss berauschender Mittel festgestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Dem 20-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sollte die gerichtsmedizinische Untersuchung den Anfangsverdacht bestätigen, muss er mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem empfindlichen Bußgeld rechnen. (tr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell