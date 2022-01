Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugensuche

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Tag parkte eine 30-jährige Fahrerin eines VW ihr Fahrzeug im Zeitraum von 05.30 Uhr bis 14.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Gothaer Straße. Als die Frau zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung am Fahrzeugheck, welche offensichtlich durch einen Verkehrsunfall verursacht wurde, fest. Der Verursacher entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle, es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0002711/2022) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell